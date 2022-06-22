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موسكو تحذر واشنطن من منع دخول طائرات روسية لإجلاء مواطنيها

2022-06-22

موسكو-سانا

حذرت روسيا اليوم الولايات المتحدة من مغبة منع دخول طائراتها لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم مؤكدة أن الرد الروسي سينطلق من مبدأ الرد بالمثل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: أن الولايات المتحدة لم تسمح بوصول رحلة خاصة للطيران الروسي لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم حيث أخطرتهم وزارة الخارجية الروسية بضرورة مغادرة الأراضي الأمريكية قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف البيان: إن سلوك التحدي هذا الذي تنتهجه السلطات الأمريكية لن يمر دون رد وحذرنا سابقاً في حال منع هبوط الطائرات الروسية سنرد بالمثل وسنخطر الجانب الأمريكي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

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