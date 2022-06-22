استقبال الدكتور شفيق البيطار عضواً جديداً في مجمع اللغة العربية بدمشق

دمشق-سانا

أقام مجمع اللغة العربية بدمشق صباح اليوم حفل استقبال للعضو الجديد الدكتور شفيق البيطار حيث تم تقليده الشارة المجمعية في قاعة المحاضرات بالمجمع.

وقال رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق الدكتور محمود السيد في كلمة له: إن انضمام أعضاء جدد إلى المجمع يسهم في خدمة لغتنا العربية الفصيحة التي هي عنوان شخصيتنا العربية وهويتنا الذاتية وروح أمتنا وحاملة ثقافتها.

وأضاف: إن مسيرة المجمع خلال ما يزيد على قرن كامل كان هاجسه خدمة لغتنا العربية والمحافظة على سلامتها وجعلها وافية بمطالب الآداب والعلوم والفنون وملائمة لحاجات الحياة المتطورة والعناية بإحياء تراث الأمة في العلوم والفنون والآداب.

وقدم الدكتور وهب رومية عضو المجمع السيرة الذاتية عن العضو الجديد الذي قضى خمسة وسبعين عاماً.. منها في مدارسة الكتب والعطاء وحب الناس فهو باحث جاد ومدقق ومحقق متمكن وعالم بعلوم النحو والصرف والعروض وعارف بكثير من حقول التراث وأنساقه المعرفية وإيمانه كبير بخدمة اللغة العربية وتراثها الخالد مبيناً أن له العديد من الكتب والمؤلفات والبحوث إضافة إلى موهبته الأدبية التي كتب من خلالها مسرحية مستمدة من التراث عنوانها “لبن الناقة” وكتب ما يزيد على خمسين أغنية لبرنامج بيتنا العربي وكتب مثلها للأطفال.

وتحدث العضو الجديد البيطار عن سلفه الراحل الدكتور إحسان النص مبيناً أنه من مواليد دمشق عام 1919 عني بتلخيص أمات الكتب الأدبية وفي طليعتها “كتاب الأغاني” ونال دكتوراه من جامعة القاهرة التي أوفد إليها وعين مدرساً في كلية الآداب فيها ثم سافر إلى الجزائر ودرس الآداب في جامعتها كما تعاقد مع جامعة الكويت وأمضى فيها عشر سنين ولما عاد إلى دمشق ترأس قسم الحضارة العربية في هيئة الموسوعة العربية وانتخب عضواً لمجمع اللغة العربية عام 1979 وعين نائباً لرئيس المجمع عام 1993.

وبين البيطار أن للراحل إحسان عدداً كبيراً من الكتب والمؤلفات والبحوث منها الرائد في الأدب العربي والخطابة في العصر الأموي وحسان بن ثابت حياته وشعره وزهير بن أبي سلمى.. حياته وشعره والغزل في العصر الأموي وغيرها الكثير إضافة إلى مقالات عديدة نشرها في عدد من المجلات والموسوعات السورية والعربية.

شذى حمود

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