الطاقة الدولية تتوقع عدم كفاية استثمارات القطاع الجديدة

باريس-سانا

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات الجديدة خلال العام الجاري لن تكون كافية لتلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة.

وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي الصادر اليوم حول الاستثمارات العالمية في الطاقة أن “الاستثمارات الجديدة في الطاقة والمقدرة بنحو2.4 تريليون دولار خلال العام الجاري وما سيتم ضخه هذا العام مبلغ كبير لكنه لن يكفي لتلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة”.

بدوره قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة فاتح بيرول: إن الحل الأفضل في قطاع الطاقة هو ضخ استثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بصفتها مصدراً مستداماً.

وبشأن الفحم جددت الوكالة تحذيرها من عودة الاستثمار فيه لتوليد الطاقة بسبب تلوث البيئة في الوقت الذي بدأت فيه العديد من دول العالم بوضع خطط للحياد المناخي.

وتشهد الأسواق العالمية نمواً متسارعاً في الطلب على مصادر الطاقة التقليدية ما جعل بعض دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا تعود لتوليد الطاقة عبر الفحم.

وارتفعت أسعار النفط والغاز خلال العام الجاري إلى مستويات قياسية جراء الأزمة الأوكرانية والعقوبات الأوروبية التي تستهدف خفض الطلب على مصادر الطاقة الروسية.

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