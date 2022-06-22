قوات لوغانسك تعلن تصفية مجموعة من المرتزقة الأجانب

لوغانسك-سانا

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم تصفية مجموعة من المرتزقة الأجانب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن القيادي في قوات لوغانسك أندريه ماروتشكو قوله اليوم: إنه تمت تصفية مجموعة من المرتزقة الأجانب خلال تطويق مجموعة أوكرانية في منطقة غورسكويه وزولوتويه.

وأضاف إن عملية تحديد هوية المرتزقة الذين تم القضاء عليهم جارية الآن.

وحول إصدار كييف أوامر لقواتها بإخفاء هوية جثث قتلاها قال ماروتشكو: صدرت تعليمات للجنود الأوكرانيين بإخفاء الهوية الشخصية لجثث الجنود حيث يأخذون جميع الوثائق الشخصية حتى لا يمكن التعرف على هوية أصحابها.

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