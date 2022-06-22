حاكم كالينينغراد: قيود ليتوانيا على عبور البضائع انتهاك صارخ للقانون الدولي

موسكو-سانا

اعتبر حاكم منطقة كالينينغراد الروسية أنطون أليخانوف أن القيود التي تفرضها ليتوانيا على عبور البضائع إلى المنطقة تشكل انتهاكاً صارخاً للجوانب الإنسانية من القانون الدولي.

وأوضح أليخانوف في حديث لوكالة تاس الروسية اليوم أن الاجراء الليتواني “انتهاك خطير بطبيعته” مضيفاً: أن “العبور إلى كالينينغراد قضية إنسانية أيضاً فهي موطن لأكثر من مليون شخص ما يعني أنه من خلال تقييد العبور فإنهم يريدون إيذاء الناس إضافة إلى تدهور نوعية حياتهم”.

وأشار الحاكم إلى أن كالينينغراد ستنظم ممراً بحرياً لتفادي تداعيات القيود الليتوانية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه سيتم اتخاذ إجراءات رد عملية على تقييد عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد الروسية عبر ليتوانيا.

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