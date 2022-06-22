بايرن ميونخ يضم ساديو ماني

برلين-سانا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم ضم اللاعب ساديو ماني من نادي ليفربول الإنكليزي.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي أوضح النادي أنه ضم النجم السنغالي ماني 30 عاماً بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2025.

وخاض ماني منذ انضمامه للريدز عام 2016 قادماً من فريق ساوثهامبتون 269 مباراة مسجلاً 120 هدفاً وساهم في تتويج الفريق بست بطولات هي الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا ودوري السوبر الأوروبي ومونديال الأندية وكأس الاتحاد إضافة إلى كأس الرابطة.

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