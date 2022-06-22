محافظة دمشق تفتتح نادي البيئيين الصغار

دمشق-سانا

افتتحت مديرية البيئة في محافظة دمشق اليوم نادي البيئيين الصغار من عمر 6 إلى 12 عاماً وذلك في مبنى المديرية بالتجارة.

فعاليات النادي التي تقام يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع تستمر لغاية الأول من شهر أيلول متضمنة نشاطات رياضية وصحية وموسيقية وزراعية وأعمال إعادة التدوير وأشغالاً يدوية ورحلات ترفيهية وعلمية وفعاليات توعوية تهدف إلى الوعي وتنمية الاتجاه الإيجابي لدى الطفل بما ينعكس إيجابا على مفهوم البيئة لمجتمعنا.

كما تتضمن الفعاليات رحلات ترفيهية وعلمية توعوية لمركز ممتاز البحرة والحديقة البيئية مقابل قلعة دمشق وحديقة الحيوان في العدوي وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية تربية دمشق وفرعي دمشق لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث والجمعيات الأهلية البيئية.

مدير البيئة المهندس هادي عواد بين في تصريح لـ سانا أن الفعاليات والنشاطات تهدف إلى تعريف الأطفال بالبيئة والمشاكل التي تتعرض لها ودورنا كأفراد المجتمع في الحفاظ عليها مؤكداً أن المحافظة حريصة على رفع الوعي البيئي لدى الأطفال ودعمهم ومساعدتهم.

فراس صافي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency