قوات الاحتلال تجرف المدخل الغربي لقرية رأس كركر في رام الله

القدس المحتلة-سانا

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الغربي لقرية رأس كركر قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وجرفت الشارع المعبد على مدخلها الغربي ما أدى إلى حرمان المزارعين من الوصول لمنازلهم وأراضيهم.

وأوضح رئيس مجلس قرية رأس كركر مروان نوفل أن القرية تعاني من حصار سبع بوابات حديدية تحد من حركة سكانها إضافة إلى تضييق الاحتلال على أي مشروع يهدف لتطوير البنية التحتية فيها.

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