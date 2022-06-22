بوتين: نعمل لإنشاء عملة احتياط دولية على أساس سلة عملات بريكس

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمل جار لإنشاء عملة احتياط دولية على أساس سلة عملات بريكس مشيراً إلى أن نظام المراسلة المالية الروسي مفتوح للربط بين بنوك دول بريكس.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم لفت بوتين في خطاب لتحية المشاركين في منتدى أعمال بريكس المنعقد في بكين إلى أن سياسة الاقتصاد الكلي لروسيا أظهرت فعاليتها على خلفية العقوبات المفروضة على البلاد.

وأشار إلى أن رواد الأعمال في دول بريكس يطورون أعمالهم في ظروف صعبة بينما يتجاهل الغرب المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق معتبراً أن المشكلات في الاقتصاد العالمي أصبحت مزمنة بسبب سياسات الغرب غير المسؤولة بما في ذلك إطلاق طباعة الأموال غير المغطاة والضخ غير المسيطر عليه ونمو الديون غير المضمونة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency