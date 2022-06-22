موسم قطاف الكرز بالسويداء يتواصل وتقديرات الإنتاج تتجاوز ألف طن

السويداء-سانا

يتواصل في محافظة السويداء موسم قطاف الكرز حاملاً معه للمزارعين أملاً بإنتاج وفير يحقق لهم مصدر دخل لهم يعينهم على أعباء الحياة ومتطلباتها.

موسم القطاف الذي يتركز عادة خلال شهر حزيران يشمل العديد من مناطق الريف بالمحافظة وخاصة المرتفعة منها وأهمها ضهر الجبل ومياماس وقنوات ومفعلة والكفر وسهوة الخضر وغيرها.

وخلال جولة لمراسل سانا على إحدى مناطق الإنتاج في منطقة ضهر الجبل تحدث عدد من المزارعين ومنهم خالد عبيد وأسامة أبو حمدان عن أهمية هذه الشجرة التي تعطي إنتاجية عالية وغالباً ما تكون تحملية إلى جانب أشجار التفاح ولا تتطلب تكاليف عالية وطالب المزارعون بالمساعدة في تسويق محصولهم بالسعر المناسب كون العديد منهم يتعرض للتحكم بالسعر من قبل التجار.

وحسب التاجر محمد عبد الله فإنه اعتاد سنوياً على العمل في هذا المجال حيث عمل على ضمان 4 بساتين في موقعي ضهر الجبل والكفر خلال الموسم الحالي بوجود ورشة مؤءلفة من 8 عمال تقوم بقطاف وتصنيف الكرز ليقوم بتسويقه إلى دمشق.

بينما ذكرت سلام حلاوة مسؤولة إحدى ورشات قطاف الكرز أنها تشغل نحو 50 عاملاً للعمل بموسم قطاف المحصول في منطقة ضهرالجبل ومياماس والكفر بما يوفر فرصة عمل ودخلاً مالياً موسمياً لهم.

بدوره أوضح المهندس الزراعي سامي اشتي من الوحدة الإرشادية الداعمة في منطقة ضهر الجبل التابعة لمديرية الزراعة أن المساحات المزروعة بالكرز في محافظة السويداء تصل إلى 3360 دونما تحوي أكثر من مئة ألف شجرة وغالبيتها تزرع بعلاً باستثناء مساحات قليلة لا تتجاوز 30 دونماً تزرع مروية مشيراً إلى توفر ظروف بيئية مناسبة لزراعتها من حيث ساعات البرودة خلال الموسم الشتوي والصيف المعتدل والسطوع الشمسي مبيناً أن الإنتاج للموسم الحالي جيد ويقدر بنحو 1050 طناً.

وأضاف إن الكرز منتج نظيف خال من المبيدات والخدمات الزراعية المقدمة له بسيطة ولا يتطلب تكاليف عالية كما يسهم في توفير فرص عمل عديدة للعاملين فيه مبيناً أن فترة تسويقه تعد قصيرة وتقتصر على مدار شهرين كونه لا يخزن لفترات طويلة مشيراً إلى أن المديرية تعمل سنوياً على توفير غراس للراغبين بزراعته بأسعار مناسبة.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency