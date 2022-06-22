روسيا تمدد قيود الرحلات الجوية في بعض مطاراتها

موسكو-سانا

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي عن تمديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطاراً جنوب ووسط البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.

ونقلت تاس عن الوكالة قولها في بيان إن “قيود الرحلات الجوية المؤقتة ستظل سارية المفعول في كل من مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف أون دون وسيمفيروبول وإليستا حتى الـ30 من حزيران الجاري”.

وأغلقت روسيا جزءاً من مجالها الجوي في جنوب البلاد أمام الطائرات المدنية في الـ24 من شباط الماضي إثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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