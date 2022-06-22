محلج الوليد بحمص يتجهز لاستلام وحلج أقطان الموسم القادم

حمص-سانا

أعلن المهندس ابراهيم الصارم مدير محلج الوليد بحمص أن المحلج تمكن من تسويق كامل المنتجات الناجمة عن عمليات حلج الأقطان للموسم الماضي للكميات المستلمة البالغة نحو 570 طناً من الأقطان.

وأوضح الصارم في تصريح لمراسل سانا أنه تم تسويق نحو 203 أطنان من القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج للقطاع العام في حمص وجبلة واللاذقية بموجب عقود ما بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وباقي الجهات المعنية إضافة إلى بيع نحو 329 طناً من البذور الصناعية لشركة سكر حمص مشيراً إلى أنه تم شحن وتسويق نحو 36 طناً من النواتج الثانوية لزوم تصنيعها كأعلاف للمداجن.

وعن الاستعدادات المتخذة للموسم القادم قال الصارم إنه يتم إنجاز عمليات الصيانة والتأهيل في المحلج حالياً استعداداً لاستقبال موسم الأقطان القادم حيث تنفذ الورشات الفنية أعمال التأهيل لصالة المنشار الحديثة كما قامت بعملية متابعة فنية لكل الآلات إضافة إلى إجراء الصيانة الكهربائية الشاملة بالمحلج وبالجهود الذاتية للعمال.

وبين أنه يتم قبيل استلام الأقطان تأمين العمالة اللازمة لضمان تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية عبر التعاقد مع عدد من عمال مياومين لزوم تنفيذ عمليات الحلج والتحميل والتنزيل بالتعاون والتنسيق مع نقابة عمال العتالة.

وتبدأ عمليات الاستلام للأقطان وحلجها بشكل موسمي سنوياً وفق خطة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بالقطر.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency