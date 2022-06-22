اتحاد الفلاحين: إقامة دورات تدريبية تخصصية بهدف تطوير العمل الزراعي

دمشق-سانا

كشف رئيس مكتب التأهيل والتدريب والتنمية الريفية في الاتحاد العام للفلاحين إبراهيم الحسين أن الاتحاد العام للفلاحين أعلن عن وضع خطة لإقامة 145 دورة تدريبية قصيرة في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إضافة لتنفيذ 56 دورة تدريبية قصيرة للمرأة الريفية في قطاع تصنيع المنتجات الزراعية بالمحافظات كافة.

وأشار الحسين في تصريح لمراسل سانا إلى أنه يتم اختيار الأماكن الريفية الأكثر حاجة للدعم التي يمكن الوصول إليها وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وقال الحسين: تمت إقامة دورات قصيرة في قطاع الثروة الحيوانية شملت تربية الأغنام والأبقار مدتها 5 أيام في تدمر وتل كلخ وضمت 20 متدرباً في كل منها وشملت تعليم المربين أصول التربية الصحيحة ورعاية الأغنام والاهتمام بها وتسمينها وأهمية اللقاحات وطرق تقديم الأعلاف والتلقيح الصناعي للأبقار لافتاً إلى تنفيذ دورة قصيرة للمرأة الريفية حول تصنيع الألبان ومشتقات الحليب مدتها أسبوع بالرستن ضمت 15 متدربة.

وفي إطار السعي نحو تخفيض تكاليف العمل الزراعي وزيادة الإنتاج وتطويره أوضح الحسين أنه تمت إقامة دورات تدريبية حول الطرق الحديثة لزراعة البطاطا وأساليب التسميد وطرق مكافحة الآفات شارك فيها 25 متدرباً إضافة لتنفيذ دورة متخصصة بزراعة وخدمة محصول القمح مدتها 5 أيام ضمت 25متدربا تضمنت الطرق الصحيحة للزراعة واستخدام البذار المضمونة وطرق الاعتناء والمعادلة السمادية عن رش المبيدات والري بالأوقات المناسبة بينما تم تنفيذ دورة عن أهمية وفوائد الري الحديث وطرق الري الحديثة في منطقة الحفة باللاذقية ضمت 25 متدرباً.

من جهته أشار باسم علي مدير معهد آذار المركزي لتثقيف الفلاحين إلى أهمية الدورات التوعوية والتدريبية للفلاحين على كافة المستويات لتأهيل وإعداد كوادر فلاحية تسهم بتبادل الأفكار والخبرات في كل مجالات العمل الزراعي وفق الأساليب الحديثة والصحيحة لافتاً إلى أن عدد الدورات المخطط تنفيذها لهذا العام في المعهد آذار يبلغ 21 دورة طويلة مدتها ثلاثون يوماً يقام منها حالياً أربع دورات في اللاذقية وحمص والسويداء وفي ريف دمشق و18 دورة قصيرة تخصصية.

وتحدث عدد من الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية عن فائدة الدورات التدريبية التي اتبعوها في زيادة خبراتهم واطلاعهم على الطرق الحديثة في الإنتاج الزراعي والحيواني ما يمكنهم من تخفيض تكاليف العمل وزيادة الإنتاج وأشار بعضهم إلى وجود محفزات إنتاجية عبر منحهم بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة وخراطيم الري والأدوات الزراعية إضافة إلى تقديم منح مادية للمتدربين.

أمجد الصباغ

نشرة سانا الاقتصادية

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