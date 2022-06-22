آرسنال يعلن ضم فييرا بعقد طويل الأمد

لندن-سانا

أعلن نادي آرسنال الانكليزي عن تعاقده مع البرتغالي فابيو فييرا لاعب وسط بورتو البرتغالي بعقد طويل الأمد.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد مع فييرا صاحب الـ 22 عاماً قادماً من بورتو مقابل 40 مليون يورو إضافة إلى خمسة ملايين أخرى في صورة متغيرات.

وخاض فييرا 54 مباراة خلال فترة وجوده مع بورتو حيث تم تصعيده من فريق الشباب وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في حزيران 2020 وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري موسمي 2019 -2020 و2021 -2022.

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