روز: البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت المستشارة الاقتصادية للرئيس الامريكي جو بايدن سيسيليا روز اليوم أن البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

ونقلت فرانس برس عن المستشارة روز قولها في تصريح لشبكة أخبار سي إن بي سي الامريكية اليوم: “من الواضح أن الركود يشكل مصدر قلق حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام” مشيرة إلى أن سبب ذلك ناتج عن ضعف الصادرات.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اعتبرت الأحد الماضي أن الركود ليس “حتمياً” في البلاد لكنها توقعت “تباطؤ الاقتصاد” في خضم انتقاله إلى نمو بطيء ومستقر.

وبلغ معدل التضخم الأمريكي السنوي في البلاد في شهري حزيران وتموز الماضيين 5.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ شهر آب عام 2008 حيث فشلت إدارة بايدن في مواجهة هذه الأزمة التي تفاقمت بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن ودول غربية حليفة لها على روسيا بذريعة عمليتها الخاصة في أوكرانيا وما ترتب عليها من عواقب وخيمة من ارتفاع لأسعار الوقود والغذاء في العالم.

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