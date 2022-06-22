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توكاييف: حياد أوكرانيا حل مقبول للنزاع

2022-06-21

نور سلطان-سانا

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف: إن إعلان أوكرانيا التزامها الحياد “قد يكون حلاً جيداً ومقبولاً للنزاع الحالي”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن توكاييف قوله اليوم: إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أجراه معه أنه”  قد يكون اتفاقاً جيداً إذا كانت أوكرانيا دولة غير نووية ولن تنضم إلى أي منظمات عسكرية مثل (الناتو) وغيره مذكراً بأنه تم التوصل تقريباً إلى الاتفاق بهذا الخصوص خلال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في أواخر آذار الماضي.

وأعرب توكاييف عن اعتقاده بأن هذا الوضع لأوكرانيا سيكون مقبولاً لروسيا والمجتمع الدولي بأسره.

يذكر أن آخر لقاء بين الوفدين الروسي والأوكراني عقد في أواخر آذار الماضي في إسطنبول حيث أشارت مصادر المفاوضات في حينه إلى أن الجانبين اتفقا أولياً على بعض البنود بما فيها وضع أوكرانيا خارج الأحلاف.

وفي وقت سابق اليوم أكد مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن الدول الغربية دفعت نظام كييف للانسحاب من مفاوضات التسوية مع موسكو.

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