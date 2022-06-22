الدفاع الروسية: مسلحو كييف يتحصنون في المستشفيات والمدارس بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تجهيز الجيش الأوكراني والكتائب النازية التابعة له تحصينات ونقاطاً نارية في المرافق الطبية والمدارس في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مركز ادارة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله: “جهز القوميون النازيون مواقع لإطلاق النار ونقاط قنص في مستشفى مدينة أفدييفكا بشارع كومونالنايا بضواحي مدينة دونيتسك وتم تلغيم المداخل المؤدية للمستشفى” لافتاً إلى أنه لم يتم إبلاغ السكان بذلك عمداً”.

وأشار ميزينتسيف إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية قامت بتجهيز ثكناتها ونشرت عربات مدرعة ومدفعية وراجمات صواريخ في سلافيانسك في مدرسة بشارع كورتشاتوف والمحطة الصحية والوبائية بشارع سفوبودا لافتاً إلى أن القوميبن النازيبن يستخدمون السكان الذين لم يتم إجلاؤهم من المنازل المجاورة دروعاً بشرية.

وأشار إلى أن العسكريين الأوكرانيين حولوا مستشفى ليسيتشانسك الإقليمي للطب النفسي في جمهورية لوغانسك الشعبية إلى معقل لهم ومستودعات للذخيرة والأسلحة في مدينة بريفوليه ونشروا مركبات مدرعة ومدفعية واحتجزوا المدنيين في قبو المبنى بالقوة.

وقال ميزينتسيف “إن القوات الروسية أجلت أكثر من مليوني شخص عن مناطق الاشتباكات الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس” مشيراً إلى أنه خلال اليوم الماضي تم إجلاء 21947 شخصاً بينهم 3826 طفلاً إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس.

وأوضح ميزينتسف أن العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية بلغ 20002773 شخصا بينهم 318144 طفلاً في حين أمنت روسيا أكثر من 9.5 ألاف مركز لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في روسيا حيث تقدم لهم الرعاية الصحة والنفسية وتصرف لهم المعونات المالية وتعرض عليهم فرص العمل الشاغرة.

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