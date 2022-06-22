وزير المالية الألماني: التضخم ينخر في أسس اقتصاد البلاد

برلين-سانا

أقر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم بأن التضخم “ينخر في أسس اقتصاد بلاده”.

ونقلت رويترز عن ليندنر قوله “إن بيانات رسمية أظهرت أن أسعار المنتجين في ألمانيا قفزت بنسبة 33.6 بالمئة على أساس سنوي في أيار الماضي ما يتوجب على ألمانيا أن تتوقع مدفوعات للفائدة بقيمة 30 مليار يورو 31.65 مليار دولار في 2023 مقارنة مع أربعة مليارات يورو في 2021.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه أبلغ اتحاد الصناعة الألماني أن التضخم ينخر الأساس الاقتصادي لكل شيء.

وكانت بيانات رسمية صدرت في ألمانيا العام الماضي اظهرت أن تهاوي الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود في الربع الأول من العام.

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