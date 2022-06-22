القوات الروسية تقضي على 30 عسكرياً أوكرانياً

موسكو-سانا

قضت القوات الروسية اليوم على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً ودمرت راجمة صواريخ (غراد) ومربض مدفعية أمريكية بعيدة المدى.

ونقلت وكالة نوفوستي عن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قولها في رسالة نشرتها على قناة تلغرام: “دمرت قوات الجيش الروسي ودونيتسك راجمة صواريخ بي أم 21 غراد ومربض مدفع أميركي هاوتزر أم 777 وشاحنتين وقضت على أكثر من ثلاثين عنصراً في صفوف قوات كييف”.

وأضافت: أنه تم تدمير نقطتين ناريتين للقوات الأوكرانية في مناطق أفدييفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم تدمير 15 مدفع هاوتزر سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا والقضاء على 570 من القوميين المتطرفين.

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