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خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

2022-06-21

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 49 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله فى بيان اليوم أن “من بين الخروقات تحليقاً وهجمات بطائرات تجسسية على حيس إضافة إلى قصف مدفعي واطلاق أعيرة نارية مختلفة 23 مرة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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