استسلام عسكريين أوكرانيين اثنين في خيرسون

موسكو-سانا

استسلم عسكريان أوكرانيان للقيادة العسكرية الروسية بمدينة خيرسون جنوب أوكرانيا وطالبا بالالتحاق بصفوف الجيش الروسي.

وأفادت وكالة نوفوستي بأن العسكريين ناشدا السلطات الروسية عدم تسليمهما لنظام كييف وعبرا عن رغبتهما بالبقاء في روسيا لمساعدة قواتها في محاربة النازية وكشفا أنهما تلقيا تهديداً بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية.

وأشارت المصادر العسكرية الروسية إلى أن مقاتلي الجيش الأوكراني وقواته الرديفة يواصلون الاستسلام طواعية للجيش الروسي ويلجؤون إلى الشرطة العسكرية الروسية عند نقاط التفتيش ويسلمون أسلحتهم وينقلون المعلومات حول مخازن الأسلحة والذخيرة الأوكرانية.

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