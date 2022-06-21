استشهاد فلسطيني جراء طعنه من قبل مستوطن في سلفيت بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني اليوم جراء طعنه من قبل مستوطن في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن الشاب علي حسن حرب “27 عاماً” استشهد متأثراً بإصابته بطعنة مباشرة في القلب من قبل مستوطن شرق مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وأصيب فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وباستشهاد “حرب” يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا إلى خمسة فلسطينيين خلال خمسة أيام فقط برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وقلقيلية وسلفيت بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency