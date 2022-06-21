بمناسبة اليوم العالمي للموسيقا.. كورال أرجوان ينظم فعالية موسيقية بالهواء الطلق في طرطوس

طرطوس-سانا

بمناسبة يوم الموسيقا العالمي أقيمت مساء اليوم فعالية موسيقية بمقر جمعية أصدقاء الموسيقا في مدينة طرطوس تضمنت إحياء كورال أرجوان بجوقاته الثلاث حفلاً موسيقياً بقيادة الموسيقي بشر عيسى.

شارك في هذه الاحتفالية الموسيقية ما يزيد على 250 فرداً من مختلف الفئات العمرية لجوقات كورال أرجوان الكبار واليافعين والأطفال حيث قدمت كل جوقة عدداً من الأغاني بمرافقة البيانو والإيقاع والأكورديون والعود.

وأدت الجوقات الثلاث مجموعة من أجمل الأغاني بـ 11 لغة جالت ألحانها العذبة القارات الخمس بكلماتها الجميلة وتحاكي القيم الإنسانية كالخير والأمل والحب والطمأنينة.

وأقيم على هامش الحفل الموسيقي معرض للرسم تضمن أعمالاً فنياً بمشاركة كورال أرجوان فئة الأطفال حيث جسدوا علاقتهم بالموسيقا وعبروا عن حبهم ومدى ارتباطهم بها ويهدف المعرض إلى دعم الفكر والفن وتشجيع الأطفال على تقديم أجمل الأعمال الفنية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين قائد الكورال الموسيقي عيسى أنه يحتفل بعيد الموسيقا ما يقارب 120 دولة حول العالم وأن مشاركة كورال أرجوان بجوقاته الثلاث هي تشجيع لهم على متابعة إبداعهم وصقل مواهبهم إلى جانب عرض إنتاجاتهم في كل المنابر وفي كل مكان يتسع للموسيقا ولروح الفن.

وأوضح عيسى أن الاحتفالية لهذا العام كانت لأول مرة في الهواء الطلق في حديقة مقر جمعية أصدقاء الموسيقا حيث تم تجهيزها مؤخراً لهذا الغرض وهي مناسبة مهمة للفرح مع الموسيقا وهدفها بث أجواء السعادة بين الناس.

وعبر المشاركون عن أهمية يوم الموسيقا العالمي وخاصة أن الموسيقا اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة وتعمل على تهذيب النفس وتطرب الروح برسالتها السامية وما تحمله من قيم المحبة والخير لجميع شعوب العالم.

هيبه سليمان

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