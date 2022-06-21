نيبينيزيا: روسيا مستمرة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها

نيويورك-سانا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تأكيده استمرار بلاده بالمضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها.

ولفت نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الامن اليوم حول الوضع في أوكرانيا إلى أن الغرب ينفق مليارات الدولارات لإمداد نظام كييف بالأسلحة بشكل لن ينفعه لأن “هذا النظام محكوم عليه بالإعدام وهو يتحمل مسؤولية مباشرة في المأساة ومقتل المدنيين من خلال التحريض المستمر على كراهية روسيا”.

وأشار نيبينزيا إلى أن أساس السياسة الأوكرانية هي تعزيز ايدلوجية العنف والكراهية وهذه الايدلوجية حرضت على الجرائم الفظيعة للنظام الأوكراني الحالي ضد شعبه ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة الحالية.

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