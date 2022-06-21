تسجيل أول بحث علمي في هندسة النظم والشبكات عالمياً لمصلحة جامعة البعث

حمص-سانا

تمكن الباحث معاذ عدنان المحمد الشيخ من جامعة البعث بحمص من تحقيق إنجاز أكاديمي يسجل له وللجامعة في آن معاً بعد نشر بحث علمي له في مجال هندسة النظم والشبكات في مجلة (آي إي إي إي) كواحدة من أهم المجلات والمصادر العالمية المتخصصة ليحجز بذلك لنفسه مكانة متقدمة في حقل العلوم التقنية والتكنولوجيا.

البحث الذي حمل عنوان (تطوير بروتوكول توجيه العنوان الديناميكي متعدد المسارات في الشبكات اللاسلكية المخصصة النقالة في البيئات ذات البنية التحتية الضعيفة) هو خلاصة تسع سنوات من الدراسة والبحث العلمي حسب المحمد الشيخ الذي أكد لـ سانا الشبابية أنه ومنذ سنوات وضع نصب عينيه الناشر (آي إي إي إي) كوجهة علمية.

وقال إنه استثمر مخزونه من المعلومات البحثية التي جناها طوال سنوات ليقوم بتلخيص نواة بحثه خلال مرحلة الدكتوراه التي استغرقت أربع سنوات حتى الآن وكتبها باللغة الإنكليزية مع استيفاء معايير كتابة الأوراق البحثية العالمية والتي استمرت سبعة أشهر إلى أن تمت الموافقة على نشر البحث في المجلة الأمريكية الرقمية (آي إي إي إي إكسبلور) كأقوى وأهم مكتبة رقمية في مجال الهندسة المعلوماتية وعلوم الحاسوب على مستوى العالم كونها تمتلك معامل تأثير واستشهاداً مرتفعاً جداً على منصات البحث العلمي والمفهرسة ضمن مستوعبات سكوبس وكلارافيت والعديد من الفهارس العالمية.

وقال: تكمن أهمية البحث في تطوير بروتوكول توجيه العنوان الديناميكي متعدد المسارات الذي هو أحد بروتوكولات الشبكات اللاسلكية المخصصة النقالة من خلال تقديم خوارزمية جديدة تسرع وتحسن تبادل البيانات في الشبكات حيث أثبتت التجارب التي نفذتها تفوق الخوارزمية المقترحة على الخوارزمية التقليدية حسب العديد من المعايير العملية المهمة مثل معدل تأخير رزم البيانات ونسبة تسليمها والحمل الناتج عن رزم التوجيه وهي خوارزمية غير مكلفة ذات جدوى اقتصادية ليأتي البحث ضمن محور (تطوير البروتوكولات الشبكية) والذي يعتبر من أصعب المحاور البحثية في هندسة النظم والشبكات الحاسوبية.

ولفت إلى أنه يمكن تطبيق البروتوكول الجديد المطور في الشبكات اللاسلكية المخصصة النقالة بسبب عدم اعتمادها في آلية عملها على بنية تحتية ما يجعلها الحل الأمثل إن لم يكن الوحيد لتأمين خدمات الاتصالات في المدن والمناطق التي دمرت الحروب بنيتها التحتية فضلاً عن حالات الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير.

وبين المحمد الشيخ أن نشر بحثه على المستوى العالمي حقق له ولجامعة البعث عدة ميزات أهمها أنه حصل مع أستاذه المشرف على وثيقة ملكية فكرية من الناشر (آي إي إي إي) مسجلة لمصلحة جامعة البعث كما حصل على رقم باحث دولي علماً “أن البحث هو الأول من نوعه في جامعة البعث لمصلحة قسم هندسة النظم والشبكات الحاسوبية وتم دون مشاركة باحثين من خارج الجامعة وبالتالي ستحصل جامعة البعث على جميع النقاط البحثية منفردة ما سينعكس إيجاباً على تصنيفها عالمياً”.

واختتم الباحث حديثه بالتأكيد على أنه يطمح إلى تقديم المزيد لبلده سورية من خلال مسيرته العلمية كما يسعى ليكون محكماً دولياً معتمداً لدى المجلات الرصينة بما يرفع من مكانة الباحثين السوريين والجامعات السورية في جميع المحافل الدولية.

مثال جمول

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