الطابع الإنساني يغلب على قصص وقصائد أمسية اتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

غلب الطابع الإنساني بأحاسيسه المفعمة بهموم الوطن على قصص وقصائد المشاركين في أمسية أدبية استضافها اتحاد كتاب حمص وحضرها لفيف من المثقفين والأدباء.

واستهلت الأمسية الشاعرة ريم البياتي بعدد من القصائد الوجدانية من مجموعاتها الشعرية “مزامير الوجع” و”هذيان الحطب” وعبرت في قصيدتها الموزونة “صليل الملح” عن أوجاع الوطن الذي أرهقته الحرب.

وبباقة من القصص القصيرة شاركت القاصة رنا صائب أتاسي من مجموعاتها القصصية “صخب الصمت” و”ابتسامتها التي” وجاءت عناوين قصصها “مفاجأة دولية” و”احتفاء” و”انتظار” و”ترشيد”.

واختتم الأمسية الطبيب والروائي جرجس حوراني بقصة قصيرة من روايته “باستت” وفيها يروي معاناة أستاذ جامعي أمسى حيراناً يصارع العذاب بين عقله وقلبه.

حنان سويد

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