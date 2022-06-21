إلزام أصحاب المهن الصناعية باستخدام الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم قراراً بإلزام المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية أصحاب المهن الصناعية باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد الإيرادات الإجمالية لأعمالهم وأرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة.

ووفقاً للقرار الذي حصلت سانا على نسخة منه: يلتزم “أصحاب المنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي الدخل المكلفين لدى مديرية مالية دمشق ومديرية مالية حلب والمكلفون أصحاب المنشآت الصناعية بالمدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار ومنطقة حسياء لدى مديرية مالية حمص” بالربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الإدارة الضريبية.

ويترتب على المكلفين المذكورين في القرار استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية بمسك السجلات المحاسبية وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني من مهلة محددة لغاية الـ31 من آب المقبل بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق كما تمدد المهلة الممنوحة للمكلفين أصحاب المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية في عدرا لغاية التاريخ ذاته.

ويترتب أيضاً على المكلفين اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة من قبلهم.

وكانت وزارة المالية أعلنت في شباط العام الماضي إنجاز آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير تعد بمثابة خطوة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية والتحول الرقمي في عمل الإدارة الضريبية وتضمن حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات من خلال توثيق عمليات البيع والشراء وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته بما في ذلك الخزينة العامة للدولة.

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