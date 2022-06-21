أفلام تحكي أثر الفن السابع في وجدان المجتمع ضمن دبلوم العلوم السينمائية وفنونها

دمشق-سانا

ضمن فعاليات دبلوم العلوم السينمائية وفنونها وفي مادة تمارين عملية في الإخراج للأستاذ أيهم عرسان قدمت الطالبة صبا طعمة مشروعها التدريبي مجسداً بفيلم قصير يحمل عنوان بعيداً عن الزمن بطولة رزان البني ويوسف عبدي.

وحول الفيلم تحدثت صبا لسانا الشبابية أنه يمثل تحية موجهة للسينما حيث يحكي عن أثر الفن السابع في وجدان وعقل المجتمع اذ يمكن لهذا الأثر الفعال أن يجعل من المحتوى الذي يقدمه وثيقة باقية على مر الأزمان.

وفي الإطار نفسه قدمت الطالبة غنوة معروف مشروعها التدريبي بعنوان نحت بالضوء ويظهر حسب وصفها رحلة السينما المستكشفة للضوء ومكنوناته بطريقة مختلفة وتوجيهها له بأسلوب يؤثر بالمشاهد فتظهر خلال أحداث الفيلم عملية تطويع للضوء يمارسها ما سمي بالنحات السينمائي الذي اعتبر الضوء مادة خام أساسية بنيت من خلالها الصورة الثابتة أولاً لينتقل بعدها إلى كادر متحرك تحكمه قوانين التكوين وهنا عاش النحات رحلة شاقة من الاكتشاف والبحث كانت أشبه بالنحت الذي أوصلنا إلى ما نراه اليوم من تشكيل نهائي للفيلم.

والفيلم سيناريو وإخراج غنوة معروف وتمثيل لؤي خضر وخليل شحادة وروزيت تركماني ووسام مراد وشهد غندور.

ربى شدود

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