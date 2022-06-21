سورية تفوز بـ 8 جوائز ضمن أعمال مؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط للغرفة الفتية الدولية

تونس-سانا

شاركت الغرفة الفتية الدولية في سورية بأعمال مؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط للغرفة الفتية الدولية الذي أقيم في مدينة حمامات بتونس حيث شهد المؤتمر حضور أكثر من1000 مشارك من رواد أعمال وأصحاب مشاريع من أكثر من 40 جنسية من إفريقيا والشرق الأوسط إضافة إلى مشاركين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكية ضمن محور المبادرة من أجل غد أفضل.

وجاءت مشاركة سورية من خلال وفد ترأسه الرئيس الوطني للغرفة لعام 2022 ويضم أعضاء من الغرف المحلية لحلب ودمشق واللاذقية وأوغاريت حسب ما أوضح الياس فنون رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية الدولية في سورية لعام 2022 في تصريحه لسانا الشبابية مبيناً أن الغرفة شاركت بأعمال الجمعية العمومية وبمسابقة الخطابة والمناظرة باللغة الانكليزية وجلسات الحوار والتدريبات والقرية العالمية للعرض والترويج الحضاري والتراثي لسورية.

بدوره أوضح محمد وسيم سعد سيناتور في غرفة سورية أن الغرفة حصلت على الغالبية العظمى من الجوائز التي وصلت إلى 8 من أصل 13 جائزة حصدتها غرف حلب وحمص وطرطوس واللاذقية والتي قام بتنفيذها أعضاء الغرف المحلية في مختلف المحافظات المذكورة خلال الفترة الماضية وتم تقييمها من قبل لجنة دولية من الغرفة العالمية.

وقال سعد: جسد متطوعونا الشباب خلال مشاركتهم قدراً عالياً من المسؤولية تجاه بلدهم فكان الحضور السوري في المؤتمر متميزاً وخاصة أن الفعالية تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة والعمل من أجل تحسين المناخ الاقتصادي في العديد من المجالات.

كذلك انعقدت خلال المؤتمر عدة ندوات حول الاقتصاد الرقمي ومعرض تجاري لتسليط الضوء على مختلف فرص التشغيل والشركات الناشئة وتوفير حلول لمختلف الاقتصاديين حيث لفت سعد إلى أن المداخلات تركزت حول التنمية المتوافرة في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بقصد التشبيك وتطوير العلاقات وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المشاركين إضافة إلى انعقاد الجلسة العامة لرؤساء الغرف الوطنية ببلدان المنطقة.

لمياء الرداوي

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