حصاد أكثر من 465 ألف هكتار من القمح وتسويق أكثر من 304 آلاف طن

دمشق-سانا

وصل إجمالي المساحة المحصودة من محصول القمح في المحافظات حتى الآن إلى 465613 هكتاراً فيما بلغ إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً.

وفي تصريح لسانا بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن عمليات حصاد القمح ماتزال مستمرة في المحافظات لافتاً إلى أن المساحة المحصودة في حلب بلغت نحو 124566 هكتاراً وفي حماة بلغت 103240 هكتاراً وفي الرقة بلغت 100 ألف هكتار وفي الحسكة 68100 هكتار وفي درعا 44300 هكتار وفي حمص 13086 هكتاراً و12 ألف هكتار في دير الزور و7250 هكتاراً في إدلب و3255 هكتاراً في السويداء و1531 هكتاراً في ريف دمشق و49 هكتاراً في القنيطرة.

وأوضح حيدر أن إجمالي الكميات المسوقة 304954 طناً منها 297607 أطنان إلى مؤسسة الحبوب و 7347 طناً إلى إكثار البذار.

كما لفت حيدر إلى أنه تم حصاد 170897 هكتاراً من محصول الشعير و35474 هكتاراً من محصول العدس و 14522 هكتاراً من محصول الحمص مشيراً إلى أن إجمالي المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية بلغ 4418 هكتاراً منها 242 هكتاراً عباد الشمس و141 هكتاراً فول صويا و495 هكتاراً سمسم و3540 هكتاراً فول سوداني أما فيما يخص محصول البطاطا للعروة الربيعية فبلغت المساحة المزروعة 10583 هكتاراً.

غصوب عبود

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