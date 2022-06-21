بمشاركة 56 شركة محلية ودولية.. انطلاق ملتقى (سيرفكس 2022) غداً

دمشق-سانا

تنطلق غداً دورة جديدة من فعاليات ملتقى رجال وسيدات الأعمال الدولي (ملتقى الشركات الخدمية سيرفكس 2022) بمشاركة 56 شركة خدمية محلية ودولية وذلك في فندق داما روز بدمشق وتحت رعاية وزارة التنمية الإدارية.

ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى إدخال المعارف والتكنولوجيا الحديثة إلى قطاع المال والأعمال من خلال التوفيق بين مقدمي التكنولوجيا الحديثة والشركات الخدمية والوفود الحاضرة.

وفي تصريح لـ سانا أكد خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للملتقى أن إطلاق الدورة الجديدة منه جاء من ضرورة بناء علاقات وشراكات تسهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للعمل واكتساب زبائن جدد والتعرف على حاجة السوق والمجتمع والاحتكاك المباشر مع باقي الشركات المشاركة وخلق جو من التنافسية بين هذه الشركات.

وأوضح مشهداني أن الملتقى يسهم بتعزيز التواصل مع الشركات والوفود التجارية والصناعية الخارجية ليشكل حراكاً اقتصادياً وطنياً يثمر في مشاريع بمختلف القطاعات ويدعم تطور الأعمال وزيادة حجمها وأرباحها وزيادة رأس المال وبالتالي تحسين جودة المنتجات أو الخدمات.

ولفت مشهداني إلى أن الخدمات اللوجستية المتمثلة بالشحن والبريد السريع والنقل والتخليص الجمركي والخدمات الاستشارية المالية والإدارية ستكون حاضرة في الملتقى وتتمثل بالاستشارات التأسيسية ودراسة الجدوى الاقتصادية حتى تصل للوساطات المالية والحلول المتعلقة بأمان معلوماتها وتنظيم عملها في مجال الاتصالات وإدارة البيانات مع البحث المتواصل عن مقدمي الخدمات التكنولوجية إضافة إلى التأمين الذي يعد من أهم الأساليب التي تلجأ إليها الشركات وأصحاب الأعمال لتجنب المخاطر المتوقعة.

وأشار مشهداني إلى أنه سيكون هناك دور فعال في الملتقى لشركات إدارة الموارد البشرية والتوظيف والتي هي على استعداد دائماً لتأمين الكوادر المؤهلة وتنظيم وإدارة الموارد البشرية للحصول على الفعالية المطلوبة في العمل.

ويرافق الملتقى عدد من المحاضرات التعريفية بالخدمات المقدمة من قبل المشاركين ومناقشة بعض المشاكل والحلول لقطاع الأعمال في سورية.

جوليا عوض

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