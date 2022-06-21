تنظيم 11 ضبطاً تموينياً بدير الزور

دير الزور-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور اليوم 11 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام الهزاع في تصريح لسانا أن الضبوط طالت مخبز الأسعد في منطقة الصالحية بمخالفتي نقص وزن الخبز وعدم التقيد بمواعيد العمل والتعليمات وتم تغريمه بمبلغ 345 ألف ليرة سورية وتمت مخالفة مخبز الخلف بحطلة لإنتاجه خبزاً سيئاً الصنع والنقص في وزن الربطات وتغريمه بمبلغ 270 ألف ليرة ومخالفة مخبز الشعب بمنطقة الصالحية لعدم التقيد بمواعيد العمل والنقص في وزن الربطات وتغريمه بمبلغ 480 ألف ليرة.

كما شملت باقي الضبوط مخالفات تقاضي أجرة زائدة والامتناع عن البيع.

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