عمار الشمالي مدرباً لتشرين للموسم الكروي القادم

اللاذقية-سانا

تعاقد نادي تشرين مع المدرب عمار الشمالي لتولي مهمة تدريب رجال النادي خلال المرحلة القادمة للموسم الكروي المقبل.

وأوضح رئيس النادي طارق زيني في تصريح لـ سانا أنه تم التعاقد مع عمار الشمالي لتدريب فريق تشرين للفترة القادمة مشيراً إلى أن المدرب الجديد منح صلاحيات كاملة في اختيار الكادر الفني والإداري مبدياً ثقته بالشمالي في تطوير مستوى الفريق أكثر ليبقى دوماً من المنافسين بقوة على اللقب الذي حققه الفريق في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي والرابع في تاريخه.

والشمالي يعد من أبرز المدربين في سورية وسبق أن درب فريق تشرين عام 2017 ونال خلاله لقب وصافة بطولة الدوري كما كانت له تجربة تدريبية أخرى مع الوثبة الموسم الماضي وقبلها بعام درب جبلة وأحرز معه لقب كأس الجمهورية.

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