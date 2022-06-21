78 سيدة مستفيدة من مشروع الصناعات المنزلية في درعا

درعا-سانا

استفادت 78 سيدة في مدينة نوى بريف محافظة درعا من مشروع الصناعات المنزلية الذي نفذه فريق (سبل العيش) التابع لفرع الهلال الأحمر العربي السوري في المحافظة.

وذكر رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الهدف من المشروع مساعدة السيدات على إعالة أسرهن ولا سيما اللواتي تضررن خلال الحرب الإرهابية على سورية وخسرن مصدر رزقهن وبالتالي تمكينهن مادياً ومساعدتهن على دخول سوق العمل.

وأوضح المسالمة أن متطوعي الهلال الأحمر وزعوا مجاناً على المستفيدات اللواتي يتمتعن بالخبرة في هذا المجال أدوات أساسية لصناعة الألبان والأجبان من معدات كهربائية “خضاضة” مع خزان مياه وأوان وبراميل بلاستيكية وطناجر وأكياس قماش وأوعية كبيرة وميزان الكتروني وغاز أرضي ومستلزمات للتعبئة بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأوضح المسالمة أن مرحلة التوزيع جاءت بعد تنفيذ زيارات ميدانية لاختيار المستفيدات من المشروع بناء على تحقيقهن المعايير التي تؤكد أنهن من بين الأشد حاجة إضافة إلى حضور جميع السيدات دورة تدريبية حول كيفية استخدام دفتر الأعمال في حساب صافي الربح من رأس المال وبالتالي تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من مشروع “سبل العيش”.

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