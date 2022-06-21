بوتين: سنستمر في تطوير قواتنا المسلحة لمواجهة المخاطر

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير القوات المسلحة وتجهيزها بأحدث الأسلحة لمواجهة التهديدات التي تهدد أمنها.

وقال بوتين في كلمة اليوم أمام خريجي مؤسسات التعليم العسكري “إن جميع المعارك التي خاضها اسلافنا كانت تعزز المجد القتالي لروسيا واليوم أحفادهم يواصلون تلك المعارك حيث يدافعون عن دونباس ويحاربون النازيين الجدد فيها ويدافعون عن سيادة روسيا ونفتخر بأنهم يتصرفون كأبطال حقيقيين يعتمدون على دعم الشعب الروسي ومن هنا تأتي القوة الجبارة التي لا تقهر لروسيا”.

وشدد بوتين على أن روسيا ستستمر في تطوير القوات المسلحة الروسية وتزويدها بأحدث أنواع الأسلحة لمواجهة التحديات التي تهدد أمنها رغم العوائق والصعوبات لافتاً إلى أن صاروخ “سارمات” الباليستي العابر للقارات سيدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.

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