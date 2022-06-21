تواصل عمليات استلام محصول القمح من فلاحي القنيطرة

القنيطرة-سانا

بلغت كميات محصول القمح التي تم تسليمها إلى المراكز المخصصة لها في محافظة القنيطرة للموسم الزراعي الحالي نحو 65 طناً منذ بداية عمليات الاستلام مطلع الأسبوع الماضي وحتى اليوم.

وذكر مدير الزراعة بالقنيطرة المهندس أحمد ذيب لمراسل سانا أن عمليات استلام القمح تتم بمعدل يومين السبت والثلاثاء من كل أسبوع لافتاً إلى أن تأخر عمليات الحصاد التي تتم يدوياً في معظم المحافظة إضافة إلى صغر الحيازات الزراعية للفلاحين تسببت بتدني نسب التسليم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل التسهيلات لاستلام الأقماح من المزارعين من تسليم أكياس الخيش وتزويد الآليات بالمحروقات حيث تم تخصيص مركزين لاستلام القمح في قرية السويسة بالقطاع الجنوبي ومركز الأعلاف في بلدة خان أرنبة.

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