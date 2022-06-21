فنان الكاريكاتير رائد خليل ينال الجائزة الثالثة في مهرجان (الفكاهة والهجاء) بإيطاليا

دمشق-سانا

نال فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل الجائزة العالمية الثالثة في المهرجان الدولي للفكاهة والهجاء بإيطاليا والذي شارك فيه 188 رساماً من 43 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وركز موضوع مسابقة المهرجان الذي نظمته جمعية سيفتيلارتي وبلدية باشي حول “العبقرية والانضباط .. الجنون كمحرك إبداعي”.

وجسدت لوحة خليل المضمون المعقد للنظرية النسبية لاينشتاين بأسلوب ساخر جعلت الميكانيكي يقوم بصيانة النظرية وإصلاحها في إشارة عميقة المعالم والدلالات إلى الحاجة الملحة لتطوير بعض المفاهيم وبلورتها بأسلوب يواكب واقع الناس ويعطي أبعاداً جديدة ويفتح بوابات التأمل على العالم بكل نظرياته.

وأوضح خليل في تصريح لـ سانا أنه يسعى من خلال رسوماته الكاريكاتيرية الناقدة إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية والوطنية والجوانب الإيجابية والسلبية في الحياة والمجتمع على مستوى العالم.

والفنان خليل هو مدير موقع الكاريكاتير السوري الدولي.

يذكر أن الفنان خليل من مواليد 1973 وهو رسام كاريكاتير في صحيفة البعث وفي التلفزيون العربي السوري شارك في العديد من المعارض الدولية ونال العديد من الجوائز وشهادات التقدير وهو محرر ومشرف موقع الكاريكاتير السوري ومدير مهرجان سورية الدولي للكاريكاتير منذ انطلاقته عام 2005 وحتى الآن.

محمد خالد الخضر

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