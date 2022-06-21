وضع 4 مراكز صحية بالخدمة في ريف حماة

حماة-سانا

وضعت مديرية الصحة في حماة 4 مراكز صحية في قرى الجلمة وكرناز والمجدل وحلفايا بالخدمة بعد إعادة تأهيل الأضرار التي طالتها جراء الإرهاب وذلك بالتعاون مع محافظة حماة ومنظمة العمل ضد الجوع الدولية.

وبين مدير الصحة الدكتور أحمد جهاد عابورة لمراسلة سانا أن مركز كرناز يخدم أكثر من 10 آلاف نسمة في قرى الريف الشمالي الغربي من المحافظة في حين تخدم المراكز الصحية في حلفايا والجلمة والمجدل ما يزيد على 20 ألف نسمة ما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة من الرعاية الصحية الأولية والمخبر والعيادة السنية والصحة العامة موضحاً أنه تم تزويد المراكز بالتجهيزات الطبية اللازمة ويتم العمل على رفدها بالكوادر الطبية.

وأعرب عدد من الأهالي عن ارتياحهم لوضع تلك المراكز بالخدمة ما يخفف عنهم أعباء التنقل لتلقي الخدمات الصحية في مناطق أخرى منوهين بالجهود الحكومية المبذولة لتحسين الواقع الصحي بالمنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency