إيطاليا.. إعلان حالة الكوارث وسط البلاد جراء الجفاف

روما-سانا

أعلنت السلطات الإيطالية حالة الكوارث في إقليم لاتسيو بسبب موجة الجفاف الشديدة التي أصابت وسط البلاد ومناطق أخرى وخاصة في الشمال.

ونقلت وكالة انسا الإيطالية للأنباء عن نيكولا زينغاريتي حاكم الإقليم الذي يضم العاصمة روما قوله إن “الإعلان عن حالة الكوارث يهدف إلى اتخاذ تدابير مثل توفير المياه لجميع الأنشطة بدءا من الاستهلاك المنزلي”.

ولم تقتصر موجة الجفاف على لاتسيو حيث ضربت أقاليم أخرى شمال إيطاليا ومن المنتظر ان تعلن السلطات حالة الكوارث فيها أيضا.

واجتاحت إيطاليا مؤخراً حالة من الفزع مع انخفاض ثلاثة أرباع مياه نهر بو الذي يعد أهم أنهارها ويهدد أكثر من 30 بالمئة من إنتاج المزارع الوطنية بينما تقدر الأضرار حاليا بأكثر من ملياري يورو وسط أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ 70 عاما.

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