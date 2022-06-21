هاني محمد يتحدى إعاقته ويترجم طاقاته الكامنة في رفع الأثقال

طرطوس-سانا

تحدى الشاب هاني محمد المصاب بمتلازمة داون إعاقته بتصميم وإرادة قويتين وسلك طريقاً ينمي فيه طاقته الكامنة وترجمها في عالم رياضة رفع الأثقال حاملاً في جعبته العديد من الميداليات البراقة.

تتسم شخصية هاني 25 عاماً بالتحدي رغم الإعاقة التي لازمته منذ الصغر حسب ما ذكرت والدته نظمية اسماعيل مضيفة إنه انتسب لنادي الكمال الرياضي في طرطوس وتابع مشواره ليسجل في رصيده ثماني ذهبيات وفضيتين وبرونزية على مدار سنتين في الأولمبياد الخاص.

وقالت إسماعيل: بذلنا جهداً كبيراً لمساعدة هاني على الاندماج في المجتمع والتمتع بحياته مثل باقي أقرانه ما ساعد على ظهور هوايات وميول أخرى لديه ليحصل على الكأس الذهبي في لعبة كرة القدم اضافة الى عدة جوائز مالية وشهادة تقدير نالها في مسابقة الرسم.

من جانبها المدربة رامية حمود أكدت أن هاني يتمتع بعزيمة قوية أثناء التدريب كأي لاعب سوي وقد كان لتجاوبه الكبير معها أثر ايجابي على مستواه الفني الذي ترجم بحصوله على ميداليات كثيرة في البطولات التي شارك فيها.

وتعول المدربة حمود على لاعبها هاني لإحراز نتائج مميزة أكثر وحصد المزيد من الميداليات والإنجازات متمنية له تحقيق طموحاته الرياضية بالمشاركة بالمسابقات العالمية.

راما ضوا

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