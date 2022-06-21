مسؤول في إدارة زابوروجيه:  بدء نقل الحبوب إلى ميناء بيرديانسك لتصديرها بحراً

موسكو-سانا

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن المزارعين في المنطقة بدؤوا نقل حبوبهم إلى ميناء بيرديانسك لاستئناف تصديرها بحراً.

وقال روغوف في حديث لوكالة تاس الروسية نشر اليوم: “يتم نقل الحبوب إلى الميناء لتصديرها ويدور الحديث ليس عن عربة وحتى قطار واحد فقط بل عن الآلاف من الأطنان”.

وأشار روغوف إلى ازدواجية ونفاق الأمريكيين حيث يفرضون عقوبات على روسيا ويريدون الاستفادة في سوق الحبوب.

وكان رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة يفغيني باليتسكي قال مؤخراً إن احتياطات الحبوب من محاصيل العام الماضي تبلغ 1.5 مليون طن موضحاً أنه سيتم تصدير جزء من هذه الحبوب إلى الخارج فيما سيتم تحويل جزء آخر منه إلى احتياطات الحبوب.

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