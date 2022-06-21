السورية للتجارة تسير سيارات جوالة لبيع الخضار ضمن مدينة السويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء اليوم بتسيير سيارات جوالة محملة بكميات من الخضار والفواكه إلى أحياء مدينة السويداء.

وذكر مدير فرع المؤسسة ربيع غانم لمراسل سانا أنه تمت المباشرة بتسيير السيارات انطلاقاً من حي الجهاد مساكن الخضر على أن تشمل باقي الأحياء تباعاً خلال الأيام القادمة وذلك في إطار التدخل الإيجابي وبما يخفف أعباء التنقل عن المواطنين للحصول على احتياجاتهم من الخضار والفواكه.

ولفت إلى أن السيارة المرسلة إلى حي الجهاد تضمنت تشكيلة من الخضار كالبندورة والخيار والكوسا والباذنجان والبصل والبطاطا والفاصولياء والملفوف والزهرة والذرة إضافة إلى البطيخ الأحمر والشمام بأسعار مخفضة عن السوق.

كما أشار إلى أن فرع المؤسسة استجر 10 أطنان بطيخ أحمر من المزارعين بريف المحافظة الغربي تنفيذاً لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتسويق المباشر وكسر حلقة الوساطة بين المزارع والمؤسسة إضافة إلى إرسال كميات إلى فرع المؤسسة بدمشق لتوفيرها بالصالات هناك بأسعار مناسبة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency