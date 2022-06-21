القبض على شخص يروج عملة أجنبية مزورة في ريف دمشق

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على شخص يقوم بترويج عملة أجنبية مزورة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه وفقاً للمعلومات الواردة تمكن فرع مكافحة المخدرات من القبض على شخص في محلة معربا بريف دمشق يقوم بترويج عملة أجنبية مزورة من فئة الدولار الأمريكي وضبط بحوزته مبلغ 18800 دولار أمريكي مزور.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته وترويجه وبيعه للدولار الأمريكي المزور مبينة أنه تمت مصادرة المبالغ المزورة وأن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية .

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