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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوليانسكي: واشنطن تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء والوقود في سورية
2022-06-21
إيران تندد بالاعتداءات والهجمات الإرهابية من قبل كيان الاحتلال على سورية
2022-06-21
صباغ: إمعان الدول الغربية في ممارساتها العدائية تجاه سورية يعيق تحقيق الاستقرار فيها
2022-06-20
الخطيب يستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي على حافلة ركاب بريف الرقة
2022-06-20
رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفييتية: متضامنون مع سورية
2022-06-20
المركز الوطني للمتميزين يفوز بالمرتبة الثالثة في المسابقة العالمية للنمذجة الرياضية
2022-06-20
طلبة سورية في روسيا ورابطة الدول المستقلة يناقشون في مؤتمرهم الدوري قضاياهم ومشاكلهم
2022-06-20
محليات
وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار الشارقة
2022-06-21
الموافقة على تأمين مخرج كهرباء مستقل لتغذية مراكز التحويل المغذية لآبار مضخات مياه جرمانا
2022-06-20
تكليف فروع المؤسسة السورية للحبوب بتسليم الجمعيات الفلاحية أكياس الخيش
2022-06-20
طقس الغد.. انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وفرصة لزخات من المطر
2022-06-20
المقداد في مجلس الشعب: سياسة سورية الخارجية ستبقى قائمة على أولويات السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتحرير كل شبر محتل
2022-06-20
مجلس محافظة اللاذقية يرفع غرامة التعدي على الأملاك العامة ورمي النفايات
2022-06-20
وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في المجال البيئي
2022-06-20
رياضة
منافسات قوية تنتظر عشاق سباقات السيارات في حلبة صيدنايا من بوابة بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت
2022-06-20
عيون لاعبيها ترنو إلى الميداليات البراقة.. 7 منتخبات سورية تشارك بدورة المتوسط
2022-06-20
الفارس حمشو ثانياً في بطولة كامبين كلاسيك الدولية لفروسية قفز الحواجز
2022-06-20
بريتيني يتوج بلقب بطولة كوينز للتنس
2022-06-19
سان جيرمان يمدد عقد لاعبه باريديس حتى صيف 2024
2022-06-19
البولندي هوركاتش يحقق لقب بطولة هاله ويدخل قائمة الكبار
2022-06-19
بيرتيني يحرز لقب بطولة كوينز اللندنية للعام الثاني على التوالي
2022-06-19
اقتصاد
غازبروم تعلن تعليق ضخ الغاز الروسي عبر خط السيل التركي لأسبوع
2022-06-21
تنظيم سبعة ضبوط تموينية في درعا
2022-06-20
تقديرات بإنتاج أكثر من 42 ألف طن من البطيخ الأحمر في درعا
2022-06-20
برنامج الغذاء العالمي يخفض الحصص الغذائية في إفريقيا
2022-06-20
تحديد سعر شراء كيلو القطن المحبوب من الفلاحين بـ4000 ليرة
2022-06-20
زراعي الحسكة يواصل صرف قيم الأقماح للفلاحين
2022-06-20
زراعي طرطوس يواصل صرف قيم الأقماح للفلاحين
2022-06-20
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الشريط الأخباري
وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار الشارقة
صباغ: إمعان الدول الغربية في ممارساتها العدائية تجاه سورية يعيق تحقيق الاستقرار فيها
الموافقة على تأمين مخرج كهرباء مستقل لتغذية مراكز التحويل المغذية لآبار مضخات مياه جرمانا
المركز الوطني للمتميزين يفوز بالمرتبة الثالثة في المسابقة العالمية للنمذجة الرياضية
أهالي قرية تل أسود بريف الحسكة يطردون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي
المقداد في مجلس الشعب: سياسة سورية الخارجية ستبقى قائمة على أولويات السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتحرير كل شبر محتل
الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان تواصل تقديم خدماتها بريف اللاذقية
العشرات ينضمون إلى عمليات التسوية في ريف دمشق وحلب ودير الزور والرقة
روسيا تؤكد مواصلة مساعيها لمنع النظام التركي من شن عدوان جديد على الأراضي السورية
تحديد سعر شراء كيلو القطن المحبوب من الفلاحين بـ4000 ليرة
وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار الشارقة
2022-06-21
تصوير: نجم ناصر
أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي
2022-06-21
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