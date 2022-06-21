لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه

لوغانسك-سانا

أعلنت بعثة جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس مدينتي ستاخانوف وزيموغورييه بالصواريخ.

ونقل موقع روسيا اليوم عن البعثة قولها في صفحتها على موقع تلغرام “إن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخاً واحدا من منظومة”توتشكا أو” على مدينة زيموغورييه وصاروخا مماثلا على مدينة ستاخانوف بالجمهورية”.

وأضافت البعثة ان اطلاق النار جاء من مدينة أرتيوموفسك باخموت فيما أسفر القصف على مدينة زيموغورييه عن إصابة امرأة.

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