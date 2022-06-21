21 حزيران 1940- القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا
1621 – إعدام 27 من النبلاء التشيك في ساحة المدينة القديمة في براغ في أعقاب معركة الجبل الأبيض.
1788 – ولاية نيوهامشير تصادق على الدستور الأمريكي لتكون الولاية التاسعة التي تصادق عليه، وبذلك أصبح الدستور وثيقة قانونية حاكمة على الأراضي الأمريكية.
1898 – الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوام من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة.
1940 – القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية.
1942 – الجنرال إرفين رومل يهاجم القوات البريطانية في طبرق بليبيا،وانتهى هذا الهجوم بالانتصار عليهم واستسلام أكثر من ثلاثون ألف أسير للقوات الألمانية.
1958 – إعلان الجمهورية في موريتانيا.
1963 – الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.
2011 – الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في الـ 1 من كانون الثاني 2012.
من مواليد هذا اليوم
1905 – جان بول سارتر، كاتب فرنسي حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964 (رفضها).
1914 – ويليام فيكري، اقتصادي كندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.
من وفيات هذا اليوم
1377 – الملك إدوارد الثالث، ملك المملكة المتحدة.
1957 – يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.
1970 – أحمد سوكارنو، رئيس إندونيسيا.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في غرينلاند.
الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي.
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