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مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الخليل

2022-06-21

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون الليلة الماضية على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة وفا الفلسطينية: “إن مجموعة من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على منازل الفلسطينيين في قرية الجوايا شرق مسافر يطا بالحجارة ما ألحق أضراراً في بعضها”.

وتواصل عصابات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بشكل يومي اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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