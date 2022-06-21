برلماني روسي: الهجوم على منصات حفر بالبحر الأسود نفذ بصواريخ أجنبية

موسكو-سانا

أكد ميخائيل شيريميت عضو مجلس الدوما الروسي أن الهجوم على منصات حفر شركة تشيرنومور نفط غاز بالبحر الأسود نفذ بصواريخ أجنبية مشيراً إلى أنه يتعين على المحققين العسكريين الروس معرفة منشأ هذه الصواريخ.

وقال شيريميت في تصريح لوكالة نوفوستي اليوم: “إن الضربة ربما تم تنفيذها بصواريخ بعيدة المدى بين تلك التي تم نقلها إلى أوكرانيا من الدول الغربية وبالنظر إلى المسافة يبدو هذا وكأنه نوع من الصواريخ أجنبية الصنع” مشيراً إلى أن كل من زود أوكرانيا بأسلحة فتاكة “سيتحمل المسؤولية الشخصية عن ذلك”.

وأضاف شيريميت في حال اتضح أن هذه الصواريخ تم إنتاجها في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة فإن المسؤولية الكاملة عما حدث ستقع على عاتق قادتها أيضاً محذراً قادة الدول الذين زودوا أوكرانيا بالصواريخ بأن يكونوا على دراية بعواقب ذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في مقابلة مع قناة روسيا 1 في وقت سابق: “إن الجدل حول الامدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن”.

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