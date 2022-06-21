نيويورك تايمز الأمريكية: تورط واشنطن في الأزمة الأوكرانية تجاوز الحد

واشنطن-سانا

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تورط الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية تجاوز الحد ولم يعد مقتصراً على المساعدات بل أصبح يبدو أقرب إلى دور واشنطن في الحرب على اليمن.

وقالت الكاتبة بوني كريستيان في مقال نشرته الصحيفة اليوم: “إن دعم كييف من قبل الحكومة الأمريكية قد تجاوز الحدود منذ فترة طويلة حيث تم تخصيص عشرات المليارات من أموال الميزانية لأوكرانيا وإرسال راجمات صواريخ إلى الجنود الأوكرانيين والتي من الناحية النظرية من الممكن ضرب بها أشياء على الأراضي الروسية ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى هيئة الأركان العامة الأوكرانية” مؤكدة أن كل ذلك يشير إلى مشاركة قوية من البيت الأبيض في الأزمة الأوكرانية.

وأضافت الكاتبة كريستيان: “لقد تجاوزنا الحد في اليمن وما فعلناه في اليمن مشابه جداً لما نفعله في أوكرانيا مشيرة إلى كذب الرؤساء الأمريكيين وإعطاء وعود خلال الحملات الانتخابية ليتم نقضها بعد توليهم الحكم وأكبر مثال على ذلك الوعود التي أعطاها الرئيس ليندون جونسون عام 1964 بأنه لن يرسل جنود بلاده للقيام بأي مهمة خارج البلاد لكن وفي غضون شهر من تنصيبه أذن بحملة انتهت بمقتل المئات من الجنود الأمريكيين في فيتنام”.

وكانت روسيا سبق وأن أرسلت إلى جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.

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