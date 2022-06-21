ميزينتسيف: قوات كييف تقصف الأحياء السكنية في خاركوف

موسكو-سانا

أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن قوات نظام كييف نشرت المدفعية في محيط مدينة خاركوف وتقصف بها الأحياء السكنية فيها لاتهام القوات الروسية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز قوله في تصريح اليوم: “إن نظام كييف في مقاطعة خاركوف دبر استفزازاً آخر ضد السكان بهدف اتهام القوات الروسية فيما بعد بشن ضربات عشوائية ضد المدنيين وتهيئة الظروف لإجلائهم من الشقق ونشرهم في مواقع مفتوحة لإطلاق النار” موضحاً أنه لهذا الغرض نشرت الوحدات الأوكرانية المدفعية في مقاطعة خاركوف وتقصف بها بشكل دوري مناطق سكنية.

وأضاف ميزينتسيف أنه بتوجيه من سلطات كييف من المقرر استخدام صحفيين أوكرانيين وأجانب لإعداد صور وفيديوهات مفبركة لجرائم قتل المدنيين على أيدي الروس لتروجها وكالات الأنباء الغربية على نطاق واسع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت في الثامن من الشهر الجاري عن تجهيز قوات النظام في كييف نقاطاً لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة في عدد من المؤسسات الطبية وعيادة للأطفال في خاركوف ومكولاييف.

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